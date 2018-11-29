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В Кремле обеспокоены инициативой США по договору СНВ-III

Политика

Законопроект, ограничивающий продление договора, внесли 28 ноября член Республиканской партии США сенатор Том Коттон и конгрессмен-республиканец Лиз Чейни

Москва, 29 ноября 2018, 13:09 — REGNUM  Инициатива законодателей США об ограничении продления действия российско-американского договора о сокращении арсеналов стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) вызывает беспокойство. Об этом 29 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле на сегодняшний день еще не ознакомились с текстом документа, но читали соответствующие сообщения в СМИ.

«Попытка кодификации отказа, конечно, является поводом для беспокойства», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что законопроект, ограничивающий продление договора СНВ-III после 2021 года, внесли 28 ноября член Республиканской партии США сенатор Том Коттон и конгрессмен-республиканец Лиз Чейни.

Добавим, действующий двусторонний договор между Россией и Соединёнными Штатами о сокращении арсеналов ядерных вооружений подписан президентом России Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года.

По соглашению Россия и США должны cократить ядерные боезаряды до 1550 единиц, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

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Ядерное оружие
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