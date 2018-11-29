Мэй: если парламент меня не поддержит, выйдем из ЕС без соглашения

Лондон, , 13:08 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что если парламент ее не поддержит, то придется выходить из Евросоюза без соглашения, сообщает 29 ноября Reuters.

11 декабря британские парламентарии будут голосовать по проекту соглашения между Брюсселем и Лондоном о выходе из содружества. Мэй подчеркивает, что решение парламента не может повлиять на выход страны из ЕС.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания выйдет из Европейского союза, однако предварительно ей необходимо принять соглашение, регламентирующее данный непростой процесс. Особенно болезненным является вопрос о границе с Ирландией.

Читайте ранее в этом сюжете: Atlantic Council: Все надежды Лондона на торговлю с США потерпят крах?