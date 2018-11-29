Россия кругом «должна»: американский сенатор перечисляет, что именно

Вашингтон, , 13:07 — REGNUM сенатор от штата Вайоминг Рон Джонсон. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Сената США.

«Россия должна оперативно освободить всех украинских членов экипажа и суда, прекратить срыв украинского и международного судоходства, обеспечить беспрепятственный доступ через Керченский пролив и в Азовское море. Я продолжаю поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и ее право на свободу судоходства», — сказал сенатор Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе, в частности выяснить, выходили ли на связь корабли ВМС Украины, когда пытались пересечь Керченский пролив и были задержаны российскими пограничниками.