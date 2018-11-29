Четверг, 29 Ноября 2018 года
13:23:49 МСК

Россия кругом «должна»: американский сенатор перечисляет, что именно

Политика

Примечательно неуважение американского политика к суверенитету России, выражаемое в приказном характере его «распоряжений» о том, что именно и в каком порядке «должна» сделать Россия

Вашингтон, 29 ноября 2018, 13:07 — REGNUM  сенатор от штата Вайоминг Рон Джонсон. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Сената США.

«Россия должна оперативно освободить всех украинских членов экипажа и суда, прекратить срыв украинского и международного судоходства, обеспечить беспрепятственный доступ через Керченский пролив и в Азовское море. Я продолжаю поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и ее право на свободу судоходства», — сказал сенатор Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе, в частности выяснить, выходили ли на связь корабли ВМС Украины, когда пытались пересечь Керченский пролив и были задержаны российскими пограничниками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить