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Путин не примет участие в конференции ООН по изменению климата — Песков

Политика

Конференция ООН по изменению климата пройдет 3 декабря в Польше

Москва, 29 ноября 2018, 13:01 — REGNUM  Президент России Владимир Путин не будет участвовать в конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Польше, заявил 29 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, в графике президента нет такого», — заявил Песков.

Напомним, 24-ая конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата пройдет в польском городе Катовице 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты ООН опубликовали доклад, в соответствии с которым количество выбросов парникового газа в атмосферу выросло до 53 млн 500 тыс. тонн.

Читайте подробнее: ООН бьет тревогу: выбросы парникового газа побили трехлетний рекорд

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