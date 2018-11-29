Путин не примет участие в конференции ООН по изменению климата — Песков

Москва, , 13:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин не будет участвовать в конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Польше, заявил 29 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, в графике президента нет такого», — заявил Песков.

Напомним, 24-ая конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата пройдет в польском городе Катовице 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты ООН опубликовали доклад, в соответствии с которым количество выбросов парникового газа в атмосферу выросло до 53 млн 500 тыс. тонн.

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