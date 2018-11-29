Песков опроверг слухи о блокировке Керченского пролива для украинских судов

Москва, , 12:58 — REGNUM Для различных судов, в том числе и для украинских, не существует каких-либо ограничений для прохода через Керченский пролив. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Мне неизвестно, что какие-то ограничения сейчас существуют», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2018 г. министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что работе украинских портов Мариуполь и Бердянск якобы препятствует Россия.

По его словам, войти или выйти, используя Керченский пролив, не могут в общей сложности 35 судов.

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