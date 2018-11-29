В Кремле оценили призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море

Москва, , 12:57 — REGNUM Призыв президента Украины Петра Порошенко к Североатлантическому альянсу направить корабли НАТО в Азовское море в администрации президента РФ восприняли негативно. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в основе таких призывов лежат предэлекторальные и внутриполитические интересы главы украинского государства.

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Рада призвала НАТО послать в Азовское море военные корабли

«Сама постановка вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряжённости, на продолжение провокационной линии», — уточнил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко в интервью NBC заявил, что заход кораблей Североатлантического альянса в Чёрное море позволит поддержать Украину на фоне инцидента в Керченском проливе.

Ранее направить в регион Черного и Азовского морей военные корабли «морские государства» призвали депутаты Верховной рады. Соответствующее обращение было направлено в ООН, Европейский парламент, Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Парламентскую Ассамблею НАТО, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) и «национальным парламентам стран мира». По словам парламентариев, такие меры необходимы, чтобы «предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности со стороны России».

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Напомним, 25 ноября в Чёрном море российские пограничники задержали три судна ВМС Украины, которые незаконно пересекли границу с РФ. После этой провокации со стороны украинских кораблей президент Украины Петр Порошенко ввёл в десяти районах страны военное положение, а также заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией.