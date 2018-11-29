Аргентина принимает G20 в разгар экономического кризиса

Буэнос-Айрес, , 12:54 — REGNUM Впервые Аргентина примет лидеров крупнейших держав мира в рамках саммита «Большой двадцатки» даже когда страна находится в сильнейшем экономическом кризисе, сообщает France 24.

Придя к власти в конце 2015 года на четырехлетний срок, президент Маурисио Макри, сын итальянца, который сделал свое состояние в Аргентине, пережил два валютных кризиса. Песо потеряло 50% своей стоимости по отношению к доллару.

Годовая инфляция превышает 45%, а рецессия укрепится: 2,6% в 2018 году и 1,6% на 2019 год, отмечает международный валютный фонд (МВФ). Историческая засуха также лишила страну валютных потоков, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции. Чтобы стабилизировать хрупкую экономику, президент Аргентины запросил у МВФ кредит. Фонд выделил 56 млрд долларов США.

Сообщается, что Маурисио Макри хочет извлечь выгоду от саммита G20 и заручиться поддержкой таких лидеров как Дональд Трамп (США), Эммануэль Макрон (Франция), Синдзо Абэ (Япония), Ангела Меркель (Германия) и Джастин Трюдо (Канада).

Напомним, последней крупной международной встречей в Аргентине стал саммит Америк, в Мар-дель-Плата в 2005 году.

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