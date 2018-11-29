Беглов приказал петербургским чиновникам начать экономить с себя

Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил провести полную инвентаризацию государственных и муниципальных предприятий, подведомственных органам власти города, а также всех финансовых и нефинансовых обязательств города, чтобы максимально сэкономить средства городского бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Беглов сказал 29 ноября на заседании городского правительства.

«Надо экономить, и не на горожанах, надо начинать экономить с себя», — заявил Беглов, обращаясь к чиновникам.

Он признал, что на сегодня есть определенное беспокойство относительно выполнения социальных обязательств города, а также обязательств в рамках концессионных соглашений. Беглов поручил провести учет и выверку всех долгов, а также принятых городом обязательств, в том числе по созданию объектов социальной инфраструктуры в связи с ожидаемыми объемами ввода жилья в период до 2024 года.

Беглов напомнил, что в течение последних пяти лет в городе хронически не выполняется Адресная инвестиционная программа. В среднем невыполнение составляет 25% — порядка 90 млрд рублей в год.

«Мы за счет этого невыполнения покрываем свой дефицит и в долги не влезаем. Но это же говорит о том, что город не развивается. Это невыполнение наших с вами обязательств перед городом», — сказал Беглов.

Он подчеркнул, что подготовленный правительством города и принятый Заксобранием бюджет Петербурга на 2019 год — не бюджет развития, с его помощью лишь закрываются взятые ранее городом социальные обязательства перед горожанами.

«Мы не ответили на все вызовы 2018 года. Эти вызовы не должны перейти на 2020-й и последующие годы», — сказал Беглов, добавив, что сразу после нового года начнется работа по выработке бюджета 2020 года, который должен открывать перед Петербургом перспективу развития.

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Говоря о проблеме с вводом новых объектов метрополитена, Александр Беглов также подчеркнул, что «невыполнение своих обязательств «Метростроем» не должно вводить город в долговую яму», имея в виду то, что выделяемые на развитие метро средства не осваиваются должным образом, при этом городской бюджет прибегает к заимствованиям, чтобы гарантировать выполнение расходных статей.

«Деньги есть — нужно строить. Или четко сказать, что «мы строим не на 30 миллиардов, а на 18 миллиардов», чтобы мы выстраивали свою политику. В этом вопросе нам нужно навести порядок», — сказал Беглов. В ближайшие дни в Смольном пройдет совещание по ситуации с метростроением.

Врио губернатора также поручил провести аудит качества проектной документации, по которой строятся заказываемые городом объекты, поскольку ее качество зачастую неудовлетворительное. «Если перекрытия забывают в проекте — о чем вообще говорить… Надо сделать соответствующие выводы», — сказал Беглов.

Он согласился с предложением своего экономического советника Евгения Елина об инвентаризации подведомственных ГУПов и МУПов, чтобы уменьшить их количество и повысить эффективность.

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