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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Трампа на G20

Политика

Соглашаться необязательно, но обязательно разговаривать, отметил Песков

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Трампа на G20
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владмир Путин и Дональд Трамп

Москва, 29 ноября 2018, 12:47 — REGNUM  Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в первую очередь обсудят на полях саммита G20 в Аргентине вопросы двусторонних отношений. Об этом 29 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, нужно думать, как начинать разговор на темы отношений Москвы и Вашингтона, стратегической безопасности, разоружения и региональных конфликтов.

Соглашаться необязательно, но обязательно разговаривать, отметил он. Такие разговоры — в интересах всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Трампа ожидаются на полях саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе 1 декабря. Беседа с глазу на глаз займет 20 минут, тогда как вся встреча может занять более двух часов, уточнили источники в одной из делегаций.

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