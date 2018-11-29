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«Путин стремится дестабилизировать Украину» — сенатор США

Политика

«Сейчас как никогда Соединенные Штаты должны...»

Вашингтон, 29 ноября 2018, 12:54 — REGNUM  сенатор от штата Мичиган Гэри Питерс. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Сената США:

«Неоднократное пренебрежение Россией суверенитетом Украины подорвало безопасность Восточной Европы, и это неспровоцированное нападение в Азовском море служит лишь еще одним доказательством того, что президент Путин стремится дестабилизировать Украину и посеять неопределенность. Сейчас как никогда Соединенные Штаты должны утвердить свое лидерство на мировой арене и призвать Россию к ответу за свои опасные действия. Этот инцидент не должен остаться без ответа, и я гордо стою вместе с нашими украинскими союзниками в их борьбе с российской агрессией».

Примечательна откровенность сенатора, с которой он призывает США утвердить свое лидерство за счет других стран.

Отметим, по мнению МИД РФ, провокация, устроенная украинскими моряками, связана с низким рейтингом Петра Порошенко за несколько месяцев до президентских выборов на Украине.

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