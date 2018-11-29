Деятельность Путина одобряют 66% жителей России

Москва, , 12:42 — REGNUM Деятельностью Владимира Путина на посту президента РФ удовлетворены 66% граждан. Показатель сохраняется на этом уровне два месяца подряд. Недовольны работой Путина 33% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

47% считают, что Россия в целом движется в правильном направлении. Почти столько же (42%) придерживаются противоположного мнения. 11% затруднились ответить.

При этом растет недовольство деятельностью Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России. Если в сентябре его работа не удовлетворяла 64% граждан, то в ноябре их число выросло до 65%.

Работа правительства РФ вызывает симпатии у 42% респондентов, недовольных деятельностью членов правительства — 57%. Деятельность Государственной думы РФ одобряют 36% опрошенных, 63% не видят позитивных сдвигом.

Примечательно, что за год существенно улучшилось отношение жителей регионов России к своим губернаторам. Если в 2017 году их работу одобряли 48% граждан, то в 2018 году их доля увеличилась до 62%.

Опрос проведен 22 — 28 ноября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин лидировал в рейтинге одобрения деятельности политиков (64,6%). Деятельность председателя правительства РФ Дмитрия Медведева одобряли 35%, деятельность правительства РФ — 41,5% опрошенных.

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