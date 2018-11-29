Киев создает «горячие линии», Приднестровье окружают блок-постами

Киев, , 12:42 — REGNUM Правительство Украины создает «горячие линии» для жителей десяти областей, в которых введено военное положение. Об этом 29 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Геннадий Ткачук.

«Правительство начало настраивать «горячие линии», чтобы люди из регионов, где введено военное положение, могли консультироваться по телефону», — сказал Ткачук.

Кроме того, депутат проинформировал о появлении новых блок-постов в Одессе и в Винницкой области на границе с непризнанным Киевом Приднестровьем.

«В некоторых городах, где введено военное положение, появились блок-посты, в частности в Одессе и на границе Винницкой области, где мы граничим с Молдовой», — добавил Ткачук.

Как сообщалось, в Запорожской области Украины отдельные правоохранительные органы и военные формирования получили боевые приказы.

«На сегодняшний день у нас все правоохранительные органы и военные формирования переведены на усиленный режим работы. Некоторые из них получили боевой приказ… По линии пограничной службы усилены мероприятия в связи с тем, что у нас 200 км линии по Азовскому побережью», — рассказал председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.

Он также заверил, что в регионе не было ни одного случая, чтобы люди в военной форме зашли в частное жилье и что-то забрали. Брыль отметил, что накануне напомнил гражданским о запрете ношения камуфляжа и военной формы. Губернатор также проинформировал, что в области идет военный призыв.

«У нас по призыву нет проблем — было 82%, но со вчерашнего дня догоняем. Собирал глав районных государственных администраций и поставил им задачу — в тесном сотрудничестве с военкоматами провести эту работу, призыв у нас никто не отменял. Он проводится в штатном режиме», — добавил Брыль.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла закон о военном положении. С 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, после того как документ опубликовали в электронной версии правительственной газеты Урядовый курьер. Военное положение распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Президент Порошенко и спикер Рады Андрей Парубий подписали соответствующий законопроект №9338.