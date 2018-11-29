Лаврентьев об итогах встречи по Сирии в Астане: обсудили комплекс вопросов

Астана, , 12:40 — REGNUM В Астане в рамках переговоров по мирному урегулированию в Сирии удалось обсудить большой комплекс вопросов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на пресс-конференции.

По его словам, участники мероприятия обсудили ситуацию в разных частях страны, а также общую стабилизацию в регионе.

Лаврентьев также добавил, что российская сторона оценивает итоги переговоров в Астане по урегулированию в Сирии положительно.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной, 11-й раунд переговоров высокого уровня по мирному урегулированию в Сирии, начался в столице Казахстана 28 ноября.

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