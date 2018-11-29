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Индия и Пакистан договорились открыть границу для сикхских паломников

Политика

Начало большой дружбы?

Исламабад, 29 ноября 2018, 12:41 — REGNUM  Власти Пакистана и Индии откроют в 2019 году пограничный переход для сикхов, сообщает 29 ноября Anadolu.

Планируется предоставить безвизовый режим для сикхских паломников, священные места которых располагаются в приграничных областях Индии и Пакистана. Данный факт может стать шагом для налаживания отношений между двумя государствами.

Расстояние между двумя святынями всего 3 км, однако, когда переход не был свободным, паломником приходилось совершать крюк длиной в несколько сотен км.

Напомним, отношения между Индией и Пакистаном остаются напряженными с самого начала их истории. Причиной тому стали территориальные споры, в частности из-за Кашмира, а также несколько кровопролитных войн.

Читайте ранее в этом сюжете: Foreign Policy: Индия может применить против Пакистана новый вид оружия?

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Индо-пакистанский конфликт
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