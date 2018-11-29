Гройсман надеется обсудить «Северный поток — 2» с министром ФРГ

Киев, , 12:36 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о возможных темах переговоров с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Среди них — строительство газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении украинского политика в Twitter.

«Имеем много тем для переговоров», — написал Гройсман, говоря о состоявшейся встрече с немецким министром.

Гройсман намерен обсудить с Альтмайером совместное управление украинской ГТС, проект «Северный поток — 2» и программы энергоэффективности.

Как сообщало ИА REGNUM, Берлин можно оказать давление на Россию через проект «Северный поток — 2» после инцидента в Керченском проливе — такая точка зрения изложена в статье Die Welt от 27 ноября. При этом отмечено, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал события в Азовском море демонстрирующими опасность конфликта на Донбассе и вопроса Крыма для всей Европы, тогда как канцлер Ангела Меркель ведет себя на удивление спокойно.

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