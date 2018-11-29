Четверг, 29 Ноября 2018 года
13:29:46 МСК

Гройсман надеется обсудить «Северный поток — 2» с министром ФРГ

Политика

«Имеем много тем для переговоров», — написал украинский премьер-министр

Киев, 29 ноября 2018, 12:36 — REGNUM  Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о возможных темах переговоров с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Среди них — строительство газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении украинского политика в Twitter.

«Имеем много тем для переговоров», — написал Гройсман, говоря о состоявшейся встрече с немецким министром.

Гройсман намерен обсудить с Альтмайером совместное управление украинской ГТС, проект «Северный поток — 2» и программы энергоэффективности.

Как сообщало ИА REGNUM, Берлин можно оказать давление на Россию через проект «Северный поток — 2» после инцидента в Керченском проливе — такая точка зрения изложена в статье Die Welt от 27 ноября. При этом отмечено, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал события в Азовском море демонстрирующими опасность конфликта на Донбассе и вопроса Крыма для всей Европы, тогда как канцлер Ангела Меркель ведет себя на удивление спокойно.

Читайте также: Die Welt: Берлин должен оказать давление на РФ с помощью «Северного потока»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить