Сенатор США поддержал «право украинского народа на самоопределение»

Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Жесткая реакция со стороны США на произошедшее в Керченском проливе необходима, убежден сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Сената США:

«Этот последний акт агрессии является частью кампании России по нарушению суверенитета Украины, начавшейся с аннексии Крыма. Этот инцидент — мощное напоминание о том, что, если его не сдержать в достаточной степени, Россия будет продолжать бросать вызов территориальной целостности Украины — на суше и на море — и бесконечно нарушать международное право без предупреждения. Мы поддерживаем украинский народ и его право на самоопределение и свободу от территориальных посягательств».

Отметим, жители Крыма уже реализовали свое право на самоопределение, а Россия, как всякая страна, может и должна защищать от посягательств собственную территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента США Дональда Трампа, следует разобраться, предупреждала ли Украина российскую сторону о проходе своих кораблей перед инцидентом в Керченском проливе. Трамп ждет подробного экспертного доклада об инциденте с участием трех украинских военных кораблей.