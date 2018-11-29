Непочётный пермяк или то, как народ мешает депутатам любить Курентзиса

Антон Исаков, , 14:18 — REGNUM

Пару дней назад общественность Пермского края была обрадована мудрым решением комиссии по наградам при губернаторе Максиме Решетникове — не вручать художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису титул «Почётный гражданин Пермского края».

Очевидно, что поступи бы комиссия иначе, то произошла бы полная дискредитация самой награды, дискредитация краевых властей и подтверждение абсурдной, но достаточно укорененной в сознании общественности мысли, о всемогуществе маэстро.

Никакого всемогущества и нет в помине, члены комиссии трезво оценили ситуацию и приняли единственно верное решение. При всей гениальности Курентзиса, при всех его заслугах за рубежом, речь идет все-таки о награде, связанной с Пермским краем, поэтому решение выглядело вполне понятным и логичным.

Однако удивительная реакция некоторых членов законодательного собрания обнажила то, что широкой общественности знать не положено. По высказываниям депутатов можно понять, что кто-то очень сильно хотел протолкнуть маэстро в наградной список и желание было обусловлено отнюдь не творческими успехами именитого дирижера.

После рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почетного гражданина Пермского края» в законодательном собрании разгорелась дискуссия. В частности, депутат Андрей Колесников выдал фразу в которой, как говорится, прекрасно все.

«Депутат Андрей Колесников предложил подумать над тем, чтобы сделать некую процедуру почётного статуса номинанта, чтобы даже простое упоминание человека в этом списке было почётным», — излагает слова законодателя издание «Новый компаньон».

Первая реакция после прочтения — это гомерический хохот. Даже не знаю что сказать, господин Колесников. Придумать титул «Почётный номинант на звание почетного гражданина Пермского края»… просто шедеврально!

Дабы указать мне на неуместность смеха, депутат приводит в пример номинантов премии «Оскар», которые, порой не получая награду, все равно становятся великими актёрами. Чтобы Курентзис стал великим музыкантом, по логике фантастического депутата, ему нужно вручить титул почётного номинанта! Может ещё лучше на законодательном уровне обязать граждан снимать перед ним шляпу и преклонять колено? Впрочем, данный закон был бы для нас не очень обременительным, ведь многие жители края Курентзиса в глаза не видели.

Так в чем логика, господин Колесников? Если, по-вашему, Курентзис заслуживает эту премию, то он уже великий музыкант, а если он таковым является, то зачем ещё что-то изобретать для него? Хотя вашу логику можно понять вполне по-современному: у кого титул, тот и великий, а не наоборот.

Очевидно, что дело тут не в величии маэстро, в коем я ни капли не сомневаюсь, дело в том, что ему просто нужно было вручить этот титул. Кровь из носу, как нужно! Хотели вручить, да не получилось, благодаря вниманию общественности к данному процессу. В этом признался другой депутат Александр Бойченко, раздосадованный тем, что обсуждение выдвижения Курентзиса перешло в публичную плоскость.

«Председатель комитета Александр Бойченко, в свою очередь, предложил не выходить в публичную плоскость до конца процедуры награждения», — отмечает «Новый компаньон».

Надеюсь на слова господина Бойченко обратят пристальное внимание его коллеги, ведь он сказал чудовищную вещь за которую в нормальном обществе должны немедленно отправлять в отставку. Народный избранник фактически заявил, что от народа надо скрывать принимаемые решения, потому что они ему не нравятся. Не им решать, кто у нас в почете, а кто нет.

Если бы никто не освещал данную тему, то Курентзису титул почётного пермяка, скорее всего, все-таки вручили бы, а общественность была бы просто поставлена перед свершившимся фактом.

Таким образом, под давлением общественности властям края пришлось изменить свое решение, спутав при этом карты «поклонникам» Курентзиса. И заслуги его не имеют абсолютно никакого значения (нет у него достаточных заслуг в крае, для получения данной премии, и всем это очевидно), просто он зачем-то нужен здесь. Ради этого приходится поступаться собственной честью, интересами края и его жителей, можно даже в порыве негодования глупо проговориться. Но стоит ли оно того? Наверное, стоит, и стоит много.

Отказ от присуждения Курентзису звания «Почетный гражданин Пермского края» — это важное событие, демонстрирующее, с одной стороны силу общественного мнения, которое в этот раз было услышано, а с другой — небезграничность возможностей маэстро и его лоббистов. Многие эксперты уже отметили, что данный факт может стать началом конца маэстро, концом его победоносного и разрушительного шествия по Пермскому краю, а значит, и началом возрождения музыкального театра в нашем крае.

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