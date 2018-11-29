Глава Франции прибыл в Аргентину для участия в саммите G20

Париж, , 12:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой прибыл в Буэнос-Айрес, где пройдет саммит G20, сообщает Europe1.

Известно, что 29 ноября глава государства встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри. Это первый визит президента Франции в Южную Америку.

В рамках официального визита главы государства в Аргентину запланирована культурная и политическая программа.

Сообщается, что Эммануэль Макрон страстно относится к литературе. Президент Франции встретится с вдовой великого аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса и посетит Фонд Борхеса, где есть сохранилось много предметов, принадлежащих писателю.

Программа президента также включает остановку на центральной площади столицы Аргентины Пласа-де-Майо, место драматических событий во время военной диктатуры 1970-х и 1980-х годов. Эммануэль Макрон посетит парк, посвященный памяти жертвам диктатуры (1976−1983).

После встречи с президентом Аргентины Эммануэль Макрон обратится к французской общине, которая в Аргентине насчитывает около 20 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 состоится в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

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