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Кипр стал новой привлекательной целью для мигрантов с Ближнего Востока

Политика

Остров становится конечной точкой в путешествии беженцев: остров изолирован от других стран ЕС

Никосия, 29 ноября 2018, 12:21 — REGNUM  Долгое время Кипр не был привлекательным местом нового жительства для мигрантов. Но теперь количество прибывающих с Ближнего Востока значительно возросло, пишет немецкое издание Die Welt 29 ноября.

По данным властей Кипра, число мигрантов на острове с населением в 1,1 млн человек резко возросло.

«За последние 6 месяцев Кипр стал свидетелем беспрецедентного и чрезмерного увеличения числа лиц, ищущих убежища. Число заявлений о предоставлении убежища увеличилось на 55% в сравнении с 2017 годом», — рассказал изданию министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес.

В свою очередь, в 2017 году был зафиксирован рост на 56% относительно 2016 года. Большинство мигрантов — граждане Сирии, которым нужна международная защита, отметил дипломат.

Мигранты прибывают на остров на судах с берегов Сирии и Ливана. Обеспеченные — самолетом в аэропорт Эржан, расположенный на севере Кипра на турецкой территории. Также в страну едут палестинцы, ливанцы и африканцы.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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