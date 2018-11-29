Постпред Сирии в ООН назвал действия Турции в Сирии «явной агрессией»

Астана, , 12:17 — REGNUM Турция вместо согласованной легковооружённой полицейской миссии ввела в города на севере Сирии вертолёты, солдат и тяжелую технику. Это представляет собой явную агрессию. Такое заявление на переговорах в Астане сделал постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

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«Мы считаем, что действия Турции представляют явную агрессию», — сказал глава делегации правительства Сирии.

Джаафари отметил, что обстановка в провинции Идлиб ухудшилась. Этому способствовало невыполнение Турцией принятых на себя во время сочинского форума обязательства по зоне деэскалации. Так, в соответствии с соглашением, турецкая сторона должна была установить 12 контрольных пунктов на этих территориях, где должны были находиться полицейские, но никак не военные и тяжёлая техника, пишет РИА Новости. Это не может не вызывать серьёзного беспокойства у Дамаска.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в столице Казахстана начался очередной, 11-й раунд переговоров высокого уровня по мирному урегулированию в Сирии. В переговорах также примет участие спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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