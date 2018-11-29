В Запорожье военные получили боевые приказы, идет призыв

Запорожье, Украина, , 12:12 — REGNUM В Запорожской области Украины отдельные правоохранительные органы и военные формирования получили боевые приказы. Об этом 29 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.

«На сегодняшний день у нас все правоохранительные органы и военные формирования переведены на усиленный режим работы. Некоторые из них получили боевой приказ. Все работают в штатном режиме. Каждое подразделение получило свои задачи, все выполняют свои функциональные обязанности. По линии пограничной службы усилены мероприятия в связи с тем, что у нас 200 км линии по Азовскому побережью. Из этого не надо делать панику. Мы успокаиваем людей и говорим, что позиция президента Петра Порошенко в том, чтобы люди не ощутили резких изменений или каких-то ограничений», — рассказал Брыль.

Он также заверил, что в регионе не было ни одного случая, чтобы люди в военной форме зашли в частное жилье и что-то забрали. Брыль отметил, что накануне напомнил гражданским о запрете ношения камуфляжа и военной формы.

«На брифинге с руководителями правоохранительных органов я предупредил о запрете носить военную форму тем людям, которые не имеют к ней отношения. Мы будем это тщательно проверять. У органов правопорядка Министерства обороны увеличен штат, контролируют венных, проверяют документы», — сказал Брыль.

Губернатор также проинформировал, что в области идет военный призыв.

«У нас по призыву нет проблем — было 82%, но со вчерашнего дня догоняем. Собирал глав районных государственных администраций и поставил им задачу — в тесном сотрудничестве с военкоматами провести эту работу, призыв у нас никто не отменял. Он проводится в штатном режиме… Органы власти должны помогать в этом, взять организовывающую роль, делать подомовой обход, привлекая другие социальные службы», — добавил Брыль.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении. Документ опубликован в электронной версии правительственной газеты Урядовый курьер. Военное положение распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Президент Порошенко и спикер Рады Андрей Парубий подписали соответствующий законопроект №9338. Военное положение вводится на 30 дней.