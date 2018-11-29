Ярославские коммунисты могут отказаться от голосования на выборах мэра

Ярославль, , 11:58 — REGNUM Фракция КПРФ в муниципалитете Ярославля намерена отказаться от голосования за кандидатов на пост мэра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Окончательное решение будет принято на заседании фракции, которое состоится накануне дня голосования. Мы рассматриваем два варианта: голосование против всех кандидатов или отказ от голосования. Мы не признаём легитимной существующую процедуру определения руководителя исполнительной власти в Ярославле, считаем, что мэра города должен избираться не депутатами муниципалитета, а на прямых выборах всеми ярославцами», — пояснил Эльхан Мардалиев.

Этой же причиной Мардалиев объясняет и тот факт, что КПРФ не стала выдвигать своего кандидата на пост градоначальника. Отметим, что решение ярославские коммунисты будут принимать в отсутствии своего лидера. Первый секретарь обкома КПРФ Александр Воробьёв находится сейчас в отпуске.

Выборы мэра Ярославля должны состояться 5 декабря на заседании муниципалитета города. Депутаты представительного органа должны выбрать одного из числа кандидатов, допущенных конкурсной комиссией. В настоящий момент документы для участия в конкурсе подали 10 человек. Решение о соответствии кандидатов условиям конкурса комиссия должна принять 3 декабря.

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