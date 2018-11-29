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На Украину за сутки не пустили 9 граждан РФ — погранкомитет Белоруссии

Политика

«За истекшие сутки ... возвратились девять человек»

Минск, 29 ноября 2018, 11:54 — REGNUM  Число граждан Российской Федерации, которых за минувшие сутки не пустили в Киев и вернули в аэропорт Минска, выросло до девяти. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский агентству «Интерфакс».

"За истекшие сутки … возвратились девять человек», — рассказал представитель ведомства, добавив, что «пассажиропоток на данном направлении не изменился».

По его словам, фактов групповых возвратов граждан РФ на территорию Белоруссии в наземных пунктах пропуска (автомобильный и железнодорожный транспорт) по-прежнему не фиксируется.

Отметим, что всего в Минск с начала недели вернулись в общей сложности 94 жителя РФ, которых не пропустили на территорию Украины.

Как передавало ИА REGNUM, в конце октября 2015 года Украина запретила прямое сообщение с РФ. С тех пор воздушные суда из РФ на Украину и обратно летают через Минск.

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