Узбекистан присоединился к конвенции МПА СНГ

Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Узбекистан присоединился к Конвенции Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает корреспондент ИА REGNUM. Документ со стороны Узбекистана подписал председатель сената этой страны Нигматилла Юлдашев.

Церемония состоялась 29 ноября в Таврическом дворце Петербурга в начале заседания Совета МПА СНГ под председательством Валентины Матвиенко.

Матвиенко сообщила, что президент Узбекистана поручил Юлдашеву подписать за республику основной правовой документ Межпарламентской ассамблеи.

«Я уверена, что мы все с большим воодушевлением восприняли это решение и с радостью поддержали вступление Узбекистана в нашу парламентскую семью», — сказала Матвиенко.

После подписания документа в зал внесли флаг Узбекистана, который занял свое место рядом с флагами остальных стран-участниц.

«Наша парламентская семья СНГ — полная», — объявила Матвиенко, добавив, что ожидает активного участия узбекской делегации в работе совета.

Юлдашев отметил, что присоединение его государства к международной конвенции МПА СНГ откроет для Узбекистана новые возможности.

«Надеемся, что это станет важным вкладом в дело укрепления Межпарламентской ассамблеи и повышение ее авторитета на международной арене», — заявил Юлдашев.