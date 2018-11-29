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Узбекистан присоединился к конвенции МПА СНГ

Политика

«Парламентская семья СНГ» стала полной

Санкт-Петербург, 29 ноября 2018, 11:52 — REGNUM  Узбекистан присоединился к Конвенции Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает корреспондент ИА REGNUM. Документ со стороны Узбекистана подписал председатель сената этой страны Нигматилла Юлдашев.

Церемония состоялась 29 ноября в Таврическом дворце Петербурга в начале заседания Совета МПА СНГ под председательством Валентины Матвиенко.

Матвиенко сообщила, что президент Узбекистана поручил Юлдашеву подписать за республику основной правовой документ Межпарламентской ассамблеи.

«Я уверена, что мы все с большим воодушевлением восприняли это решение и с радостью поддержали вступление Узбекистана в нашу парламентскую семью», — сказала Матвиенко.

После подписания документа в зал внесли флаг Узбекистана, который занял свое место рядом с флагами остальных стран-участниц.

«Наша парламентская семья СНГ — полная», — объявила Матвиенко, добавив, что ожидает активного участия узбекской делегации в работе совета.

Юлдашев отметил, что присоединение его государства к международной конвенции МПА СНГ откроет для Узбекистана новые возможности.

«Надеемся, что это станет важным вкладом в дело укрепления Межпарламентской ассамблеи и повышение ее авторитета на международной арене», — заявил Юлдашев.

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