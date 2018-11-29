Де Мистура настроен создать конституционный комитет Сирии до конца года

Астана, , 11:46 — REGNUM Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура изыскивает любые пути, чтобы сирийский конституционный комитет был сформирован до 31 декабря. Об этом говорится в заявлении спецпосланника, распространенном 29 ноября в Женеве и Астане.

Де Мистура продолжит рассматривать любые пути, которые помогут преодолеть преграды на пути создания комитета до 31 декабря 2018 года, говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, де Мистура участвует в переговорах по мирному урегулированию в Сирии, которые проходят в столице Казахстана Астане. Ранее он заявил, что если договоренность о создании комитета не будет достигнута до конца декабря, ему придется отказаться от дальнейших попыток.

Решение о создании комитета было принято в России в январе, но политические круги Сирии отвергли это предложение из-за возможного участия в работе независимых экспертов и женщин.

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