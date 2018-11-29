МВФ: Программу финансирования для Украины рассмотрят уже в декабре

Киев, , 11:36 — REGNUM Если Украина успеет выполнить все необходимые условия к 10 декабря 2018 года, совет директоров МВФ в кратчайшие сроки утвердит новую программу финансирования страны, заявила Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, сообщило 29 ноября информационное агентство «УНН».

Лагард отметила, что показатели бюджета, принятого на Украине, в фонде нашли удовлетворительными:

«У меня сегодня была конструктивная беседа с президентом Порошенко, в которой мы обсудили состояние соглашения stand-by. Президент проинформировал меня об основных показателях бюджета на 2019 год, который недавно был одобрен парламентом и который сейчас рассматривают сотрудники МВФ. Его предварительная оценка является удовлетворительной, и мы ожидаем, что этот процесс вскоре завершится», — заявила она.

Напомним, с 26 ноября в десяти областях Украины введено военное положение.

Отметим, по мнению экспертов, ввод военного положения нанесёт значительны урон украинской экономике. Некоторые из них полагают, что украинским властям придётся пересматривать бюджет страны, однако это не смущает Международный валютный фонд.

Читайте также: Военное положение делает бесполезным бюджет Украины на 2019 год — эксперт

А также: Военное положение на Украине не мешает сотрудничеству — МВФ