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Трамп: ключевой вопрос — предупреждала ли Украина РФ перед проходом судов

Политика

Американский лидер признался, что ему «не по душе» произошедшее в акватории Черного моря

Вашингтон, 29 ноября 2018, 11:30 — REGNUM  По мнению президента США Дональда Трампа, следует разобраться, предупреждала ли Украина российскую сторону о проходе своих кораблей перед инцидентом в Керченском проливе. Об этом глава Белого дома заявил в интервью газете The New York Post.

Американский лидер признался, что ему «не по душе» произошедшее в акватории Черного моря и подчеркнул, что ждет подробного экспертного доклада об инциденте с участием трех украинских военных кораблей.

Также Трамп подчеркнул, что ключевым вопросом для понимания ситуации является вопрос о том, предупреждали или нет украинские корабли о предстоящем проходе через территориальные воды России.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может и не состояться.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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