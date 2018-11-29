Трамп: ключевой вопрос — предупреждала ли Украина РФ перед проходом судов

Вашингтон, , 11:30 — REGNUM По мнению президента США Дональда Трампа, следует разобраться, предупреждала ли Украина российскую сторону о проходе своих кораблей перед инцидентом в Керченском проливе. Об этом глава Белого дома заявил в интервью газете The New York Post.

Американский лидер признался, что ему «не по душе» произошедшее в акватории Черного моря и подчеркнул, что ждет подробного экспертного доклада об инциденте с участием трех украинских военных кораблей.

Также Трамп подчеркнул, что ключевым вопросом для понимания ситуации является вопрос о том, предупреждали или нет украинские корабли о предстоящем проходе через территориальные воды России.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может и не состояться.

Читайте также: Трамп не исключил отмены встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Эрдоган обсудили провокацию Киева в Керченском проливе