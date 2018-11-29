Сирийскую оппозицию призвали отмежеваться от террористов ИГ*

Астана, , 11:30 — REGNUM Вооруженной оппозиции в Сирии необходимо отмежеваться от террористических организаций «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает РИА Новости, говорится в совместном заявлении России, Турции и Ирана по итогам международной встречи по Сирии в Астане.

«Призвали все формирования вооруженной оппозиции в Сирии … отмежеваться от … террористических группировок», — отмечается в документе.

В совместном заявлении также говорится, что Москва, Анкара и Тегеран намерены и дальше сотрудничать с целью ликвидации террористических группировок.

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