Четверг, 29 Ноября 2018 года
11:51:53 МСК

Сирийскую оппозицию призвали отмежеваться от террористов ИГ*

Политика

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Астана, 29 ноября 2018, 11:30 — REGNUM  Вооруженной оппозиции в Сирии необходимо отмежеваться от террористических организаций «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает РИА Новости, говорится в совместном заявлении России, Турции и Ирана по итогам международной встречи по Сирии в Астане.

«Призвали все формирования вооруженной оппозиции в Сирии … отмежеваться от … террористических группировок», — отмечается в документе.

В совместном заявлении также говорится, что Москва, Анкара и Тегеран намерены и дальше сотрудничать с целью ликвидации террористических группировок.

Читайте также: В Астану прибыли все участники встречи по урегулированию в Сирии

А также: Представитель РФ рассказал о численности боевиков в Идлибе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить