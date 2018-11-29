Четверг, 29 Ноября 2018 года
11:51:24 МСК

Хуситы заявили об уничтожении боевого вертолета Саудовской Аравии

Политика

Также были ликвидированы два пилота

Сана, 29 ноября 2018, 11:32 — REGNUM  Йеменские повстанцы-хуситы заявили об успешном ракетном ударе по авиабазе Саудовской Аравии, сообщает 29 ноября Associated Press.

По данным хуситов им удалось уничтожить боевой вертолет, а также двух пилотов королевства. Если данная информация подтвердится, то это значительно осложнит усилия международного сообщества по деэскалации конфликта в стране.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэттис: Отказ США от поддержки Йемена будет ошибочной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить