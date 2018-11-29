Хуситы заявили об уничтожении боевого вертолета Саудовской Аравии

Сана, , 11:32 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы заявили об успешном ракетном ударе по авиабазе Саудовской Аравии, сообщает 29 ноября Associated Press.

По данным хуситов им удалось уничтожить боевой вертолет, а также двух пилотов королевства. Если данная информация подтвердится, то это значительно осложнит усилия международного сообщества по деэскалации конфликта в стране.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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