Ушёл в отставку гендиректор главного экономического НИИ Роскосмоса

Москва, , 11:09 — REGNUM Генеральный директор головного экономического НИИ ракетно-космической промышленности России — ФГУП «Организация «Агат» Дмитрий Хомаза уволен по собственному желанию. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба Роскосмоса.

«Дмитрий Витальевич уволился», — цитирует слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что Хомаза подал в отставку еще в начале текущего месяца. Исполняющим обязанности директора «Организации «Агат» был назначен Борис Питаленко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что по итогам прокурорских проверок, проведённых в Роскосмосе, возбуждено 16 уголовных дел.

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