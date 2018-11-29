Глава ярославского облизбиркома: Я в отставку не собираюсь

Ярославль, , 11:20 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров не собирается слагать полномочия в связи с критикой ЦИК по поводу дополнительных выборов в Переславле-Залесском. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Я в отставку не собираюсь. С завидной регулярностью меня туда, в отставку отправляют. Я устал опровергать эти слухи, но готов повторить, пока есть возможность работать на Ярославской земле, буду это делать. Я врос корнями в эту землю, здесь моя семья, и никуда отсюда уходить пока не планирую», — сказал Олег Захаров.

По словам Олега Захарова, изменения грядут в составе территориальной комиссии Переславля-Залесского. Возникшие проблемы глава облизбиркома объяснил не злым умыслом, а объективными обстоятельствами.

Озвученные Центризбиркомом вопросы касаются территории, в которой наложились сразу несколько процессов — объединение города и района, совмещение городских и областных выборов, потом еще и довыборы из-за перехода городских депутатов в облдуму. Мы понимаем эти сложности и будем помогать нашим коллегам завершить избирательную кампанию, обработать все документы, детально разобрать все жалобы и претензии. По завершении этой работы будет решаться вопрос структуры и персонального состава избиркомов в Переславле. Напомню, после объединения района и города у нас остался не урегулированным вопрос о наличии в городе одновременно двух ТИКов — городского и районного. Решить его ранее не позволяли выборы — сначала областной Думы, потом довыборы. Теперь мы можем вернуться к этому вопросу и продумать оптимальную конфигурацию ТИКов на этой территории, оставить ли эти два ТИКа или сделать из них один городской. Естественно, это повлечёт и изменение кадрового состава комиссий, — сказал Олег Захаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, критика выборов в Переславле прозвучала на заседании ЦИК 28 ноября, при этом главам избирательных комиссий регионов эта кампания была представлена в качестве негативного примера организации выборов.

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