Стало известно, сколько продлится беседа Путина и Трампа с глазу на глаз

Москва, , 11:03 — REGNUM На беседу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет на полях саммита «большой двадцатки» в Аргентине отведено 20 минут, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

— сообщил источник.

«Общение предполагает разговор тет-а-тет, на него пока отведено 20 минут. Дальше планируется поговорить с участием членов делегаций»,

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа пройдет в Буэнос-Айресе 1 декабря в 17:30 мск. Лидеры двух стран будут искать выход из тупика, в котором на сегодняшний день находятся российско-американские отношения.

Кроме того, Путин и Трамп намерены обсудить вопросы стратегической стабильности, проблемы Сирии, Ирана и Северной Кореи.

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