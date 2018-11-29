По американскому лобби в Польше нанесен удар

Станислав Стремидловский, , 11:01 — REGNUM

В стенах государственного департамента США на очередном (состоялся 27 ноября) брифинге пресс-секретаря дипломатического ведомства Хезер Науэрт между ней и журналистами состоялась занятная дискуссия о Польше. Процитируем:

«ВОПРОС: — — реакция или объяснение по поводу письма посла Мосбахер польскому премьер-министру, которое расстроило многих поляков, потому что она, видимо, с ошибкой написала его имя, а также его титул, в дополнение к тому с ошибкой написала имя министра внутренних дел. И тон письма, видимо, поляками не был оценен. Мне просто интересно, есть ли у вас — —

МС НАУЭРТ: Хорошо, я бы сказала, что посол Мосбахер прекрасно представляет государственный департамент и правительство Соединенных Штатов в Польше. Она польского происхождения, на самом деле. Она также отражает наши идеалы и ценности. Эти ценности включают свободу прессы, все то, что, как я знаю, вам всем близко и дорого. Что касается якобы просочившихся писем, на которые вы ссылаетесь, я просто не собираюсь комментировать это, кроме того, что она отлично представляет нас.

ВОПРОС: Допустим, однако наличие польского происхождения не облегчило ей написание некоторых польских имен, поэтому я не — —

МС НАУЭРТ: Вы сказали это, не я, так что — (смех) — —

ВОПРОС: Да, но я только — значит, у вас нет никаких — у вас нет никаких пояснений по этому — —

МС НАУЭРТ: Нет, я не буду это комментировать, только благодарю посла Мосбахер за ее продолжающуюся хорошую работу. Эбби, последний вопрос. Мне нужно идти».

Поясним, в чем дело. На днях польский еженедельник Do Rzeczy предал огласке письмо посла США в Польше Джорджетт Мосбахер на имя премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, «в котором объяснила, что могут и что не могут говорить министры польского правительства в адрес польского телеканала TVN, который принадлежит американской корпорации Discovery Communications». Источник в близком кругу Моравецкого рассказал изданию, что «тон письма чрезвычайно высокомерен». По его словам, Мосбахер пишет, что Соединенные Штаты не потерпят со стороны польских политиков критические слова в адрес журналистов TVN за подготовку ими репортажа о «предполагаемой нацистской среде в Польше». «Сложное дело, — заявил другой собеседник, связанный с офисом Моравецкого. — Посол начинает так, как будто она не в Польше, а в бантустане. И это не вопрос того, что последние три года американских дипломатов приучили к тому, и они поняли, что могут себе позволить такое поведение, но это они просто давно привыкли, что мы поддаемся их давлению».

После этого многие польские политики, эксперты и средства массовой информации практически единодушно осудили переписку посла США с польским премьером, припомнив ей и прочие «прегрешения», о которых раньше не говорили. Отдельное возмущение вызвал тот факт, что в письме фамилия Моравецкого, как и министра внутренних дел Иоахима Бруджиньского, ближайшего соратника председателя правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского, были, действительно, написаны с ошибками. Но с точки зрения логики протокола главным представляется вопрос, который задал на страницах популярного портала Onet бывший польский дипломат Витольд Юраш. А именно, почему польское правительство допустило утечку документа явно конфиденциального? «Польские власти по собственной воле информировали общественное мнение как на национальном, так и на международном уровне о том, что посол США относился к главе польского правительства не слишком дипломатично, — писал Юраш. — Иными словами, правительство поставило себя в неловкое положение по своей собственной воле».

Ряд изданий сводит все к проблеме вездесущего пиара. Авторитетная варшавская газета Rzeczpospolita, например, считает, что PiS вступил в конфликт с американским послом «только для того, чтобы произвести впечатление на свой электорат». Согласно «слухам», правящая партия будто бы поняла, что «уступки ЕС в отношении реформы Верховного суда были отрицательно восприняты сторонниками «Права и Справедливости», которые «увидели, что правительство недостаточно защищает суверенитет, уступая требованиям Брюсселя». Но потом, увидев последствия развязанного скандала с дипломатами США, PiS дал задний ход. Не будем исключать и версию аппаратной борьбы в правящем лагере. Хотя, на наш взгляд, проблема все же носит более глобальный характер. Мы считаем, что чуть ли не впервые «Право и Справедливость» обозначило факт серьезного раскола внутри себя по вопросу выбора ориентации между «проамериканским» и «проевропейским» флангами.

Напомним, что определенные сигналы уже поступали. Во-первых, в сентябре сего года с критикой идеи заплатить Вашингтону миллиарды долларов за постоянную американскую военную базу в Польше, так называемый «форт Трампа», выступили отставные генералы и чиновники министерства национальной обороны. Это было связано с недовольством польского военно-промышленного комплекса в адрес предыдущего главы военного ведомства Антония Мачеревича, который обещал покупать у местных оружейников много всего, но делал очень мало. Как замечал тогда бывший заместитель министра национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев, «скорее, американская сторона ожидает, что мы купим в США за большие деньги все виды оружия, не заботясь о том, не парализуют ли эти покупки модернизацию вооруженных сил в Польше в целом. Может получиться, что у нас окажутся комплекты Patriot и все, что с ними связано, но мы потратим на это так много денег, что, кроме Patriot, больше ничего не сможем себе позволить».

Во-вторых, в октябре последовала новая публичная перепалка уже по вопросам развития энергетики. Поводом послужили слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который не исключил, что Варшава будет покупать российский газ от «Северного потока — 2». Это было выраженное несогласие с концепцией, которую отстаивает уполномоченный польского правительства по энергетическим вопросам Петр Наимский., требуя полностью отказаться от газового бизнеса с Москвой и лоббируя переориентацию в том числе на американский природный сжиженный газ. Так или иначе, но эта борьба затрагивает как Моравецкого, которому во время визитов в США приходится рекламировать контракты с американскими фирмами, торгующими СПГ, так и нынешнего министра национальной обороны Мариуша Блащака, вынужденному заниматься начатыми его предшественниками переговоров по закупкам американского оружия. Кстати, обнародование письма Мосбахер состоялось накануне того, как было сообщено о подписании Блащаком новой секретной программы перевооружения польской армии.

Похоже, что в Польше активизируются дискуссии на тему, не слишком ли много своих яиц Варшава положила в корзинку made in USA. Но видно также, что наконец-то начал шевелиться Европейский союз, не желающий так просто отдать поляков «партнерам» по ту сторону Атлантику. То ли еще будет.