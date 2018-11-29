Премьер-министр Франции встретится с «желтыми жилетами» 30 ноября

Париж, , 10:43 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 30 ноября проведет встречу с представителями движения «желтых жилетов», выступающими против повышения цен на топливо в стране. Об этом сообщает 29 ноября AFP.

Отмечается, что Филипп встретится с общественниками после того как 27 ноября с ними беседовал министр экологического перехода Франции Франсуа де Рюжи. Ранее премьер-министр Франции подчеркивал, что многие требования «желтых жилетов» вполне законны.

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Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 17 ноября во Франции проходят акции протеста общественников движения «желтые жилеты», выступающих против повышения цен на топливо. 27 ноября президент страны Эммануэль Макрон сделал шаг навстречу протестующим и объявил, что «налогообложение топлива будет зависеть от колебания цен».

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