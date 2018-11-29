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Эксперт об «угрозах» Трампа в адрес Демпартии: «Показатель острой борьбы»

Политика

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что он готов рассекретить некие документы минюста и ФБР

Москва, 29 ноября 2018, 10:43 — REGNUM  Заявление главы Белого дома США Дональда Трампа о готовности рассекретить некие документы минюста и ФБР, которые могут нанести сильный ущерб репутации Демократической партии США, прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Уже стартовала президентская гонка (в США), — сказал Блохин в разговоре с RT. — Это показатель острой борьбы, но в этом нет ничего экстраординарного».

Эксперт отметил, что если бы у Трампа или представителей Демпартии была бы конкретная «информационная бомба», то давно бы это было представлено общественности.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что он готов рассекретить некие документы минюста и ФБР, которые могут нанести сильный ущерб репутации Демократической партии США.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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