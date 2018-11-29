Сорвать назначение главы Чайковского в Прикамье не удалось

Чайковский, Пермский край, , 10:41 — REGNUM В Пермском крае благополучно завершился конкурс на пост градоначальника Чайковского городского округа. Большинством депутатских голосов избран врио главы округа Юрий Востриков. Конкуренцию ему составил и.о. главы Чайковского городского поселения Александр Пойлов, сообщают СМИ.

По данным «Эха Москвы в Перми», за Вострикова проголосовали 17 депутатов, только один проголосовал против, семь депутатов на заседание не явились.

Издание «Коммерсантъ» отметило, что за Юрия Вострикова проголосовали 16 из 18 депутатов.

Напомним, ранее информресурсы сообщали об угрозе срыва конкурса по назначению главы муниципального образования. Оппозиционный блок гордумы якобы рассматривал варианты, чтобы Востриков не возглавил городской округ.

Добавим, что в Чайковской гордуме оппозиция имеет 12 представителей (ЛДПР и КПРФ) против 13 единороссов.

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