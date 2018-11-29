Трамп рассказал о «возникшем вопросе» по инциденту в Керченском проливе

Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен разобраться в инциденте в Керченском проливе, об этом он заявил в интервью New York Post.

Так, глава Белого дома намерен выяснить, выходили ли на связи корабли ВМС Украины, когда пытались пересечь Керченский пролив и были задержаны российскими пограничниками.

«Возник вопрос — было ли предупреждение? Они (украинские моряки) дали им знать, что они проходят? — задался вопросом Трамп — Потому что у них, я полагаю, есть система. Она работала».

Он добавил, что ему «не понравился» данный инцидент и он ждет экспертного доклада о произошедшем от своей команды.

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Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины грубо нарушили государственную границу России, не реагировали на требования российских пограничников и были задержаны после открытия огня на поражение. Находившиеся на суднах украинские военнослужащие были задержаны.

В ответ на Украине был принят закон о введении военного положения в 10 областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Донецкой.

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