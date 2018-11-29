Мэр Якутска в рядах сторонников ЕР: Чёрное останется чёрным, белое – белым?

Якутск, , 10:44 — REGNUM Возглавляющая Якутск Сардана Авксеньтьева надеется, что статус сторонника ЕР позволит ей легче решать вопросы развития города. Об этом она заявила на своей странице в Facebook, комментируя слухи о её вступлении в ряды тех, кто поддерживает правящую партию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В партию я не вступила, и не планирую, — заверила Авксентьева. — Как была, так и остаюсь беспартийным человеком. Уверена, что статус «сторонника партии», позволит легче находить язык и с депутатами, и с правительством республики по решению актуальных вопросов развития города».

Аргументом для того, чтобы стать сторонником «Единой России» Авксентьева назвала то, что правящая партия имеет большинство депутатов и в городской думе Якутска, и в Госсобрании Якутии. При этом мэр Якутска заверила, что её вхождение в число сторонников правящей партии не изменит её взгляды и принципы.

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«Чёрное останется чёрным, а белое — белым. Смогу ли я привнести что-то новое в деятельность сторонников, повлиять на решения партии в открытых дискуссиях? Думаю, это возможно. Тем более в самом Якутском отделении «Единой России» сегодня большой запрос на внутреннее реформирование и перестройку работы в интересах большинства людей, укрепления доверия к «единороссам», — также заявила Сардана Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Виталий Обедин ранее заявил, что категорически не одобряет решение Сарданы Авксентьевой стать сторонником «Единой России».

«Я считаю, что проявив твердость, она не спровоцировала бы войну на уничтожение, но заставила бы с собой ещё больше считаться», — подчеркнул эксперт.

«Единственная сила Авксентьевой — народная поддержка, и её она сливает в унитаз. Едросы её не примут, а народ не простит», — высказывал мнение редактор YKTIMES.RU Владимир Нифонтов.