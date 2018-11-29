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Детали предстоящей встречи Путина и Трампа попали в СМИ

Политика

На переговоры лидеров РФ и США отведено более двух часов

Вашингтон, 29 ноября 2018, 10:27 — REGNUM  Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом планируется 1 декабря в 14:30 по Гринвичу (17:30 мск) в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает со ссылкой на сведения из Кремля Reuters.

В агентстве отметили, что на переговоры лидеров РФ и США отведено более двух часов. Сообщается, что Путин и Трамп будут искать выход из тупика, в котором на сегодняшний день находятся российско-американские отношения. Кроме того, лидеры двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности, проблемы Сирии, Ирана и КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине.

Читайте также: Кремль: Путин и Трамп проведут переговоры 1 декабря на самите G20

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Российско-американские отношения
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