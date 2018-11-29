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ОНФ на съезде в Москве примет кадровые решения

Политика

Съезд состоится 29 ноября в выставочном центре «Крокус Экспо»

Москва, 29 ноября 2018, 10:05 — REGNUM  На съезде Общероссийского фронта (ОНФ) в Москве будет избран новый состав Центрального штаба движения. Об этом сообщает ноября официальный сайт ОНФ.

Съезд состоится 29 ноября в выставочном центре «Крокус Экспо».

Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше 4 тысяч человек. Среди них федеральные и региональные эксперты, активисты и «народные контролёры» из всех субъектов страны.

Главный вопрос мероприятия — приоритеты народного контроля за исполнением «майского указа» президента от 7 мая 2018 года. Эффективность исполнения задач, которые поставил президент, ОНФ готовится оценивать «на земле». Информация от граждан, в том числе, войдёт в основу предложений по корректировкам национальных проектов.

Помимо этого, на съезде будут приняты решения об обновлении руководящего органа движения и расширении Центрального штаба ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на съезде ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин выступит на съезде Общероссийского народного фронта

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Общероссийский народный фронт
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