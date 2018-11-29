Рамзан Кадыров планирует посетить Сирию

Грозный, , 09:59 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров планирует совершить поездку в Сирию. Жителям этой страны, пострадавшим от военных действий, Чеченская Республика одна из первых начала оказывать благотворительную помощь, поэтому визит туда руководителя региона вполне закономерен, но не получается пока из-за насыщенного рабочего графика. Об этом Рамзан Кадыров сообщил 28 ноября журналистам.

«Конечно, планирую поехать в Сирию, просто не получается по графику», — цитирует чеченского лидера ТАСС.

Кадыров отметил, что уже более одного миллиона жителей Сирии получили благотворительную помощь от чеченского фонда. Кроме того, оказывается помощь в строительстве и восстановлении мечетей, в сферах образования и здравоохранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года президент Сирии Башар Асад встретился смуфтием Чечни Салахом Межиевым. В ходе встречи глава Сирии передал слова благодарности за поддержку всему чеченскому народу и лично Аймани Кадыровой — президенту Регионального фонда имени Ахмата Кадырова.

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