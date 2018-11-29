Встреча Путина и Трампа на G20 может продлиться два часа

Буэнос-Айрес, , 09:55 — REGNUM На общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «большой двадцатки» отведено немногим более двух часов. Об этом 29 ноября сообщил источник в одной из делегаций.

Встреча лидеров двух стран пройдет в Буэнос-Айресе 1 декабря. Она запланирована на 17:30 мск, уточняет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом проинформировал о встречах Трампа в рамках саммита G20 в Аргентине. В график американского президента включены двусторонние переговоры с Владимиром Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпинем. Кроме того, Трамп встретится с лидерами Аргентины, Германии и Японии.

Намерение Путина и Трампа провести переговоры в Буэнос-Айресе подтвердил 29 ноября помощник российского президента Юрий Ушаков.

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