В Таиланде не имеют претензий к задержанному по запросу США гражданину РФ

Бангкок, , 09:52 — REGNUM Прокуратура Таиланда не имеет претензий к задержанному по запросу Соединенных Штатов гражданину России Антону Богданову, сообщил 29 ноября заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

«В прокуратуре заявили, что никаких претензий с точки зрения законодательства Таиланда к задержанному гражданину РФ нет», — цитирует РИА Новости Пронина.

По его словам, Богданов задержан только в связи с поступившим из США запросом на его экстрадицию.

Напомним, гражданин России был задержан 28 ноября в международном аэропорту острова Пхукет в Таиланде по запросу Соединенных Штатов о его экстрадиции. При этом в чем именно обвиняется мужчина, не сообщается. В настоящее время МИД РФ разбирается с ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году в Либерии задержали российского летчика Константина Ярошенко, которого власти США обвинили в контрабанде крупной партии кокаина. В 2011 году суд Нью-Йорка приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы.

В июле 2018 года в США задержали гражданку РФ Марию Бутину. Женщину обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации при минюсте США.

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