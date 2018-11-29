В Крыму опровергли заявления Киева о блокировании украинских портов

Симферополь, , 09:41 — REGNUM Заявления украинских властей о том, что порты в Азовском море заблокированы российской стороной для входа и выхода судов через Керченский пролив, не соответствует действительности. Об этом сообщил источник в морских службах полуострова Крым.

Отмечено, что никакие суда не задерживаются, работа идет по фактической погоде. Все суда обязаны, согласно правилам, подать заявку на прохождение через Керченский пролив за 48 часов и подтвердить ее за сутки, после чего ожидать прохода.

«Информация о том, что суда простаивают в ожидании разрешения пройти через пролив, не соответствует действительности», — сообщил источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия якобы препятствует работе украинских портов Мариуполь и Бердянск. В общей сложности 35 судов не могут войти или выйти, используя Керченский пролив, утверждал он.

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