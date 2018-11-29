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В Париже приговорили к тюремному сроку ливанского бизнесмена

Политика

За связи с «Хезболлой» или за отмывку денег?

В Париже приговорили к тюремному сроку ливанского бизнесмена
Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США
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Париж, 29 ноября 2018, 09:31 — REGNUM  Ливанский бизнесмен Мохамад Нуриддин приговорен к семи годам лишения свободы во французской тюрьме, сообщает 29 ноября Al Arabia.

Нуриддин признан виновным в организации преступного объединения, занимающегося отмывом колумбийских денег, полученных от продажи наркотиков. Преступник был также оштрафован на €500 тыс.

Напомним, ливанский бизнесмен известный своими финансовыми интересами в недвижимости и ювелирном деле, был арестован в январе 2016 года во Франции. Власти США ввели в его отношении санкции, предполагая его связи с ливанской «Хезболлой».

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