В Париже приговорили к тюремному сроку ливанского бизнесмена

Париж, , 09:31 — REGNUM Ливанский бизнесмен Мохамад Нуриддин приговорен к семи годам лишения свободы во французской тюрьме, сообщает 29 ноября Al Arabia.

Нуриддин признан виновным в организации преступного объединения, занимающегося отмывом колумбийских денег, полученных от продажи наркотиков. Преступник был также оштрафован на €500 тыс.

Напомним, ливанский бизнесмен известный своими финансовыми интересами в недвижимости и ювелирном деле, был арестован в январе 2016 года во Франции. Власти США ввели в его отношении санкции, предполагая его связи с ливанской «Хезболлой».

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