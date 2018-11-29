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Трамп рассказал об отсутствии достойных конкурентов на предстоящих выборах

Политика

Выборы президента США пройдут в 2020 году

Вашингтон, 29 ноября 2018, 09:24 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не видит для себя достойных конкурентов на выборах главы государства в 2020 году, об этом он заявил в интервью New York Post.

По его словам, единственный, с кем ему интересно было бы конкурировать — это бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который вряд ли решится участвовать в выборах.

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Напомним, миллиардер и основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 годы. В январе 2014 года генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил его спецпосланником всемирной организации по вопросам городов и изменениям климата.

Отметим, что в июле стало известно о намерениях Блумберга участвовать в президентской гонке в США в 2020 году. Сообщалось, что он сожалеет, что не принял участие в выборах 2016 года, где он хотел бы предотвратить победу Дональда Трампа. В 2016 году он даже планировал выдвинуться в качестве независимого кандидата, но вскоре отменил свое решение.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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