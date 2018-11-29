На Украине готовы изымать у предпринимателей отели для военных

Геническ, Украина, , 09:25 — REGNUM Украинские власти готовы разместить военных в отелях и на турбазах на период военного положения, временно изъяв эти учреждения. Об этом заявил глава Генической районной администрации Александр Воробьёв, сообщает Страна.ua.

По его словам, вдоль Арабатской стрелки будет размещено столько военных, сколько понадобится для защиты прилегающего к Крыму района и всей Украины. Возражения руководителей слушать не будут, подчеркнул он.

«Я не буду слушать те слюни и сопли некоторых руководителей учреждений, которые будут говорить, что они уже запечатали помещения на зимний период. Всё откроем, а кого-то отправим куда надо и на сколько нужно», — сказал Воробьёв.

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Он добавил, что турбазы в районе Арабатской стрелки могут быть отобраны у предпринимателей. Такие меры чиновник объяснил угрозой «наступления со стороны России».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение на 60 дней после инцидента в Черном море. 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские воды и игнорировали требования покинуть их, после чего были задержаны российскими силовиками. В Киеве произошедшее назвали «агрессией», в Москве же подчеркивают, что имела место намеренная провокация.