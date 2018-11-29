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Президент Германии в начале декабря посетит Китай с официальным визитом

Политика

Визит продлится с 5 по 10 декабря

Пекин, 29 ноября 2018, 09:07 — REGNUM  Президент Германии посетит с официальным визитом Китай, сообщили в МИД Китая, передает 29 ноября агентство Синьхуа.

Как отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Лу Кан, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Поднебесную с официальным визитом с 5 по 10 декабря по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Подробности и содержание повестки для визита Штайнмайера пока не оглашаются. Стоит отметить также, что и вице-премьер Госсовета КН Лю Хэ буквально 28 ноября зевершил свой официальный визит в Германию, где встречался с вице-канцлером и министром финансов страны Олафом Шольцем.

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Китай и ЕС
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