Президент Германии в начале декабря посетит Китай с официальным визитом

Пекин, , 09:07 — REGNUM Президент Германии посетит с официальным визитом Китай, сообщили в МИД Китая, передает 29 ноября агентство Синьхуа.

Как отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Лу Кан, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Поднебесную с официальным визитом с 5 по 10 декабря по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Подробности и содержание повестки для визита Штайнмайера пока не оглашаются. Стоит отметить также, что и вице-премьер Госсовета КН Лю Хэ буквально 28 ноября зевершил свой официальный визит в Германию, где встречался с вице-канцлером и министром финансов страны Олафом Шольцем.