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Twitter заблокировал аккаунт с фамилией Путина по просьбе РФ

Политика

Страница @putinRF_eng заморожена «за выдачу себя за другое лицо»

Москва, 29 ноября 2018, 09:06 — REGNUM  Аккаунт под названием @putinRF_eng заблокирован администрацией соцсети Twitter за нарушение правил. Сообщение об этом опубликовано в официальном микроблоге компании.

Использование имени конкретного человека в Twitter ограничено правилами. В данном случае страница @putinRF_eng заморожена «за выдачу себя за другое лицо» на основании достоверного заявления, поступившего в компанию от российских официальных лиц.

В Twitter также напомнили, что учетную запись могут заблокировать из-за изображения другого человека неоднозначным или неверным образом. Вместе с тем правила соцсети не запрещают создание пародийных аккаунтов и страниц с совпадающими именами и изображениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать существование якобы «прокремлевских» Telegram-каналов. Он заявил, что среди ресурсов есть критикующие российское руководство, в том числе в «заказном платном режиме». Вместе с тем разнообразие каналов отражает разброс мнений российского общества.

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