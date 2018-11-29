Мэттис: Отказ США от поддержки Йемена будет ошибочной

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что уменьшение военной поддержки властям Йемена и сокращение продажи им оружия станет ошибкой, сообщает 29 ноября Al Arabia.

«В наших интересах прекратить гражданскую войну и воспрепятствовать поставкам Ираном ракет хуситам, которые обстреливают с их помощью мирное население в ОАЭ и Саудовской Аравии», — отметил Мэттис.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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